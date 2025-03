Peličić i Vukčević osvojili SBbet Nacionalni turnir

Podgorica, (MINA) – Ognjen Peličić i Petar Vukčević pobjednici su Nacionalnog SBbet padel turnira ranga 3.

Peličić i Vukčević su na terenima Padel kluba Titograd, u finalnom meču, savladali Tonija Stjepčevića i Damira Moškova 2:0 (6:2 i 6:3).

U ženskoj konkurenciji najbolje su bile Melita Kasalica i Maly Bouahom, nakon što su u finalnom meču bile bolje od Jelene Matijević i Ivanke Simonović 2:0 (6:0 i 6:4).

Utješni turnir osvojili su Pavle Bošković i Bojan Vuković.

Predsjednik Padel saveza Crne Gore Damjan Danilović

kazao je da je prezadovoljan organizacijom, kao i brojem učesnika.

“Siguran sam da će biti sve veći i veći broj igrača na sljedećim turnirima. Čestitam pobjednicima i finalistima, zahvaljujem se svim učesnicima. Hvala i centru Padel Titograd koji je ugostio SBbet Nacionalni turnir”, kazao je Danilović.

