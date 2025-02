Peković u finalu slaloma, crnogorski skijaši nijesu prošli kvalifikacije

Podgorica, (MINA) – Crnogorski skijaš Branislav Peković nastupiće sjutra u slalomu na Svjetskom prvenstvu u Zalbahu, iako to u kvalifikacijama na osnovu plasmana nije obezbijedio.

U kvalifikacijama zaustavljeni su Bojan Kosić i Petar Kasom.

Peković je, nakon dvije vožnje, bio 59, dok je Kosić imao 63. vrijeme.

Kasom je napravio grešku u prvoj vožnji i ostao bez plasmana.

Prema propozicijama Svjetske skijaške asocijacije pravo nastupa u slalomu ima 30 najbolje plasiranih iz Svjetskog kupa, 25 najboljih iz kvalifikacija, kao i predstavnici 25 država koje to nijesu uspjele da ostvare kroz kvalifikacije.

Na osnovu tog pravila Peković je dobio priliku da sjutra nastupi u slalomu.

U finalnoj trci startovaće sa startnim brojem 91.

Peković je bio ućesnik i finalne trke veleslaloma, a nastup je završio na 73. mjestu.

U kvalifikacijama slaloma nastupilo je 135 skijaša, prvu vožnju završilo je 94, a obje 77 takmičara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS