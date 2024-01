Peković 33. u slalomu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski skijaš Branislav Peković na 33. mjestu završio je nastup u slalomu na

Zimskim olimpijskim igrama mladih u Gangvonu.

On je bio 49. nakon prve vožnje, a ostvario je ukupno vrijeme minut, 53 sekunde i 51 stzotinku.

Obje vožnje završilo je 40 vozača, od 78 koliko je bilo na startu takmičenja.

Bez plasmana ostala je Anastasija Vukasović, koja nije završila prvu vožnju.

Vukasović je prije dva dana bila 40. u veleslalomu, dok je Peković ostao bez plasmana.

