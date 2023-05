Pečurica vodio Crnogorac do pobjede protiv Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Šahisti cetinjskog Crnogorca pobijedili su danas u Herceg Novom podgoričku Budućnost, u derbiju drugog kola Premijer lige.

Pitanje pobjednika, nakon velike borbe i pet sklopljenih remija, riješio je Miloš Pečurica, koji je crnim figurama u skandinavskoj odbrani uspio da nadigra Andreja Šukovića.

Sigurna je bila Elektroprivreda koja je sa 4,5-1,5 savladala Omladinac Budućnost zahvaljujući pobjedama Bogosavljevića, Mijovića, Kisića i Miletića.

Pobjedu za Omladinac ostvario je Tadić koji je na prvom stolu savladao Kadrića.

Maksimalan učinak nakon dva kola imaju i ekipe Mimoze i Herceg Novog.

Tivćani sa 4,5-1,5 savladali nikšićku Mladost, dok su domaćini sa 5,5-0,5 savladali Prosvjetu.

Dama je ostvarila važnu pobjedu u borbi za opstanak protiv Dijagonala sa 4,5-1,5.

Drugo kolo ženske lige, donijelo je debitantski nastup ekipe Univerziteta Crne Gore.

U premijernom meču u ligaškim takmičenjima, zahvaljujući pobjedama: Vujnović, Špalir, Kukić i Nerić, savladana je Budućnost maksimalnim rezultatom.

U derbiju kola Elektroprivreda je savladala Herceg Novi 3-1 i praktično istakla kandidaturu za titulu.

U Prvoj ligi samo su Rudar i Nikšić maksimalni.

Nikšić je 4-2 savladao Cetinje, dok je Rudar 4,5-1,5 savladao Berane.

U ostalim mečevima Rumija i Osnovne i srednje škole su minimalno savladali Zoru, odnosno 7. Oktobar, a Brskovo i Plavsko jezero su odigrali 3:3 u jedinom meču koji je okončan podjelom bodova.

Sjutra su na programu treće i četvrto kolo Premijer i Prve lige, dok će dame odigrati treće kolo.

Izdvajaju se derbiji koje će odigrati Crnogotac sa Elektroprivredom i Mimozom, kao i duel Budućnosti i Mimoze.

