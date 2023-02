Pavićević: Esbjerg favorit, ali i Budućnost ima šta da pokaže

Podgorica, (MINA) – Esbjerg je izuzetno kvalitetna ekipa i favorit je, ali Budućnost Bemaks je i u prvom meču pokazala da može da mu se suprostavi, kazala je lijevo krilo podgoričkog rukometnog tima Ivona Pavićević.

Esbjerg i Budućnost Bemaks odigraće sjutra u dvorani Blu voter doken /Blue Water Dokken/ utakmicu pretposljednjeg, 13. kola, B grupe Lige šampiona.

Danski tim prvi međusobni duel u Podgorici dobio je 28:23 i sa devet pobjede i tri poraza zauzima treće mjesto na tabeli.

Budućost je ranije obezbijedila osminu finala, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je pet pobjeda, remi i šest poraza.

Pavićević, koja se nakon oporavka od povrede vraća u tim, kazala je da je Budućnost plasmanom u osminu finala ispunila svoj cilj.

“Posljednje dvije utakmice u grupi iskoristićemo da se što bolje pripremimo za osminu finala. Esbjerg je dobra ekipa, ali smo u prvom meču dokazali da možemo da igramo sa njima. Odigrali smo u Podgorici dobru utakmicu, nadam se da ćemo i u Esbjergu pružiti svoj maksimum”, rekla je Pavićević na konferenciji za novinare.

Ona naglasila da Budućnost u Esbjergu mora odigrati pametno i strpljivo u napadu, a u odbrani se boriti do posljednjeg atoma snage.

“Ekipa kvaliteta Esbjerga će svaku grešku iskoristiti. Najjači su u bekovskoj liji i sve kreće od Eli Reištad, ali o vjerujem da je možemo zaustatviti”, rekla je Pavićević.

Govoreći o povratku na teren, ona je kazala da se dobro osjeća i da se oporavila od povrede.

“Oporavak je malo duže trajao, ali bolje i tako pa da sve bude kako treba. Nadam se da ću moći da pružimm dobru partiju i pomognem ekipi”, rekla je Pavićević.

Lijevi bek Ilda Kepić očekuje tešku utakmicu i izuzetno kvalitetnog rivala.

“Esbjerg je izuzetno kvalitetna ekipa, dobro pokrivena na svakoj poziciji. Pokazali smo da možemo da igramo sa njima i sigurna sam da će pružićti maksimum. Očekuje nas i dobar ambijent, puna dvorana, što je dodatan motiv”, rekla je Kepić.

Ona smatra Budućnost ukoliko zaustavi Reištad ima velike šanse da ostvari dobar rezultat u Esbjergu.

Budućnost i Esbjerg i prošle sezone bili su rivali u grupi, a oba međusobna duela pripala su danskom predstavniku.

Pred svojim navijačima slavio je 35:20, a u Podgorici 36:25.

Esbjerg je prošlu sezonu u Ligi šampiona završio na finalnom turniru, ali je u oba meča doživio poraze i osvojio četvrto mjesto.

U polufinalu poražen je od Đera 32:27, a u meču za treće mjesto izgubio je od francuskog Meca 32:26.

Subotnji duel u Esbjergu počeće u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS