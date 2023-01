Partizan ubjedljiv protiv SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Podgorici od Partizana 100:81, utakmici 16. kola Admiralbet ABA lige.

To je deveti poraz podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i sedam pobjeda.

Beoradski tim do 14. trijumfa vodili su Danilo Anđušić sa 17 i Dante Egzum sa 16, dok je Matijas Lesor meč završio sa 15 poena, uz deset skokova.

U podgoričkom timu najefikasniji je bio Danilo Tasić sa 17 poena, Flečer Megi je upisao 16, a Loren Džekson 12 poena.

Dvocifren je bio i Andrija Slavković sa 11 koševa.

Pobjede u ovom kolu juče su ostvarili košarkaši Budućnost Volija i Mornar Barskog zlata.

Budućnost je kao gost pobijedila MZT Skoplje 90:86, dok je Mornar u petak u Baru slavio protiv Cibone 83:81.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS