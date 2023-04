Partizan u penal završnici pobijedio u Morači

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od Partizana 83:82, u odgođenom meču 22. kola Admiralbet ABA lige.

Partizan je trijumfom u dvorani Morača obezbijedio prvo mjesto uoči plej-ofa.

Podgoričkom timu duel sa Partizanom nije imao takmičarski značaj, ali se hrabro borio, u posljednjoj četvrtini imao je više puta i vođstvo, ali je u egal završnici više sreće imao beogradski tim.

Izabranici selektora Željka Obradovića opravdali su ulogu favorita, ali su do pobjede došli teže od očekivanog.

Evroligaš je od starta bio u vođstvu, na poluvremenu imao je prednost od deset (41:31), a u 22. minutu 14 poena (45:31).

Budućnost se u trećoj četvrtini, predvođena Erikom Grinom, vratila u igru i u 28. minutu zaostatak svela na dva poena (53:51).

U 32. prednost Partizana iznosila je svega poen (61:60).

Trojkom Grina, Budućnost u 33. dolazi do minimalnog vođstva (63:62), dok je u 35. minutu, nakon preciznog šuta Petra Popovića, razlika iznosila dva poena (66:64).

Partizan je u nastavku vezao pet poena, poveo 69:66, dok je minut i osam sekundi prije kraja, nakon trojke Zeka Ledeja, razlika iznosila sedam poena (79:72).

Budućnost je, sa šest vezanih poena Grina, još jednom zaprijetila i smanjila na 79:78.

Matijas Lesor je povisio na 81:78 i činilo se riješio pitanje pobjednika, posebno nakon što Tre Bel-Hejns nije realizovao oba bacanja.

Ledej je u narednom napadu realizovao jedno i Partizanu donio prednost od 82:78.

Grin je još jednom potvrdio klasu i pogodio trojku, a realizovao je i dodatno bacanje za 82:82 za tri sekunde prije kraja.

Uslijedio je diskutabilna odluka sudija i prekršaj Bel-Hejnsa nad Kevinom Parkerom, koji je realizovao jedno bacanje za pobjedu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kevin Panter sa 14, Matijas Lesor je ubacio 13, a poen manje Zek Ledej.

Najefikasniji u podgoričkoj ekipi bio je Erik Grin sa 31, dok je Tre Bel-Hejns meč završio sa 12 poena.

Budućnost je ligaški dio šampionata završila kao trećeplasirana, sa 18 pobjeda i osam poraza i u plej-ofu igraće protiv Mege.

