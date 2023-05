Partizan pobijedio SC Derbi i izborio majstoricu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Podgorici od Partizana 81:79, u drugoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Beogradski tim je tom pobjedom izjednačio rezultat u seriji na 1:1 i izborio majstoricu.

SC Derbi je prvi međusobni duel u Beogradu dobio 84:83.

Podgorička ekipa je još jednom pružila više od svojih mogućnosti, odigrala dobar meč i u većem dijelu bila u vođstvu.

Vodila je 31:25, u 23. razlika je iznosila sedam (47:40), a u 28. minutu šest poena (61:55).

U samom finišu, u posljednja dva minuta, Partizan je preokrenuo i u uzbudljivoj završnici došao do pobjede.

Presudio je Džejms Nanali, koji je u odsutnim trenucima pogodio dvije trojke.

Nanali je meč završio sa 23, a efikasniji od njega bio je Dante Eksum sa poenom više.

U podgoričkoj ekipi najefikasniji je bio Flečer Megi sa 15, Zvonimir Ivišić ubacio je 12, a poen manje Nikola Pavlićević.

Odlučujući treći meč biće odigran u ponedjeljak u Beogradu.

Pobjednik duela između SC Derbija i Partizana u polufinalu igraće protiv Cedevita Olimpije, koja je u četvrtfinalu bila bolja od FMP-a.

U drugom polufinalu Crvena Zvezda pobijedila je u nedjelju u prvoj utakmici Budućnost Voli 93:55 i povela sa 1:0 u seriji.

