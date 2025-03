Parsons: Sport ima moć da svijet učini boljim

Podgorica, (MINA) – Sport ima moć da osobe sa invaliditetom učini vidljivijim i da svijet postane mnogo inkluzivnije mjesto za život nego što je to sada, kazao je predsjednik Predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (IPC) Endrju Parsons.

On je danas doputovao u Podgoricu, u trodnevnu posjetu Paraolimpijskom komitetu Crne Gore.

Parsons je na prigodnom forumu, tokom razgovara sa crnogorskim paraolimpijcima, trenerima i roditeljima sportista sa invaliditetom, kazao da IPC služi nacionalnim komitetima da pruži podršku i bude njihov servis.

“Mi sportska organizacija koja želi da uspostavi sitem, stvori uslove i pomogne da osobe sa invaliditetom kroz sport potvrde svoj talenat i dosegnu zvijezde”, rekao je Parsons.

Prvi čovjek svjetskog paraolimpijskog sporta govorio je o svojim počecima i kako je davne 1997. godine postao dio paraolimpijskog pokreta.

“U taj pokret ušao sam kroz pripravnički staž u paraolimpijskom komitetu Brazila, a nakon samo par godina rada rekao sam svojim roditeljima da bih to volio da radim cijelog života”, rekao je Parsons.

On je naglasio da je 20 godina kasnije izabran za predsjednika IPC-a.

Parsons je kazao da je Crna Gora mala država, ali upornih ljudi, prepoznatih po velikim rezultatima u svjetskom sportu.

“Mi volimo da sarađujemo sa malim državama, kao što je Crna Gora. Možemo da pomognemo, tu ste nam vi potrebni da kažete šta vam konkretno treba”, rekao je Parsons.

On smatra da zakonskom regulativom stvarati uslove za bavljenje sportom OSI.

Protokolom je predviđeno da u nedjelju bude gost na utakmici golbal kluba Nikšić, na kvalifikacionom turniru Lige šampiona u Podgorici, kao i da posjeti trening paraplivača u zatvorenom bazenu Sportskog centra Morača.

Najavljeno je da će Parsons istog dana obići Cetinje i crnogorsko primorje.

Za ponedjeljak je planiran protokolarni dio, tokom kojeg će Parsons biti gost predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i ministra sporta i mladih Dragoslava Šćekića.

Planiran je i sastanak sa predsjednicima Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušanom Simonovićem i Savjeta agencije za antidoping Aleksandrom Kujovićem.

Parson će u ponedjeljak, u poslijepoidnevnim satima, u društvu predsjednika Igora Tomića i generalnog sekretara Miloša Ranitovića, nastaviti posjetu državama regiona, tokom koje će obići Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS