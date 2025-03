Paris slavio u Kvitfjelu

Podgorica, (MINA) – Italijanski skijaš Dominik Paris pobijedio je danas u superveleslalomu, koji je za Svjetski kup alpskih skijaša vožen danas u Kvitfjelu.

Paris, koji je u petak slavio u spustu, pobijedio je sa rezultatom minut, osam sekundi i 98 stotinki.

Italijan je zabilježio 24. pobjedu u Svjetskom kupu i izjednačio se sa legendarnim Gustavom Tenijem.

Paris je poslije šest godina ponovo slavio u superveleslalomu, a u toj disciplini ima pet pobjeda.

Kao drugoplasirani završio je Kanađanin Džejms Kroford sa 38 stotinki zaostatka, dok je Slovenac Miha Hrobat bio treći sa 47 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Samo stotinka dijelila je Marka Odermata od pobjedničkog postolja.

Odermat je već obezbijedio mali kristalni globus u toj disciplini.

Austrijanac Vinsent Krihmajer bio je peti, Švajcarac Aleksi Mone zauzeo je šesto, a njegov sunarodnik Stefan Rožentan sedmo mjesto.

Odermat je vodeći u plasmanu superveleslaloma sa 491 bodom.

Krihmajer je drugi sa 281, dok deset bodova manje ima trećeplasirani Rožentan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS