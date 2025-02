Pari sen Žermen ubjedljiv protiv Bresta

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Pari Sen Žermena (PSŽ) pobijedili su večeras u Gengampu ekipu Bresta 3:0, u prvom meču plej-of runde Lige šampiona.

PSŽ je u duelu francuskih timova slavio golovima Portugalca Vitinje u 21. iz jedanaesterca i Osmana Dembelea u 45. i 66. minutu.

Za večeras u 21 sat zakazana su još tri meča – Juventus – PSV Ajndhoven, Sporting – Borusija Dortmund i Mančester siti – Real.

Ostale četiri nokaut faze na programu su sjutra. Sastaće se: Klub Briž – Atalanta, Monako – Benfika, Seltik – Bajern i Fejenord – Milan.

Direktan plasman u osminu finala izborili su Liverpul, Barselona, Atletiko Madrid, Arsenal, Inter, Bajer Leverkuzen, Lil i Aston Vila.

