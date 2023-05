Paramontu četvrto mjesto u NLB ligi

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice kao četvrtoplasirani završio je nastup u NLB ligi košarkaša u kolicima.

Paramont je danas u Ljubljani, u meču za treće mjesto, poražen od Parasport Slovenije 70:44 (22:13, 13:10, 19:8 i 16:13).

Najzaslužniji za ubjedljiv trijumf slovenačkog predstavnika u dvorano Stožice bio je Haris Kuduzović sa 31 poenom.

U podgoričkoj ekipi dvocifren je bio samo Dino Dizdarić sa deset, dok su po poen manje ubacili Vahid Omeradžić i Georgi Ivanov.

Paramont je plasman u polufinale izborio kao četvrtoplasirani tim ligaškog dijela šampionata.

Poslije pet kola i četiri odigrana turnira nastup je završio sa dva trijumfa i tri poraza.

Slavio je protiv Singidunum Crvene zvezde 64:63 i Zagreba 70:55, dok je poražen od Zmaja iz Gradačca 75:60, Vrbasa iz Banja Luke 64:53 i Parasport Slovenije 57:51.

U polufinalu, sredinom aprila u Banja Luci, poražen je od banjalučkog Vrbasa 91:56.

Paramont je krajem aprila osvojio trofej Balkanske lige.

Pobjednika 15. izdanja NLB lige odlučiće duel Vrbasa i Zmaja u 15 sati i 30 minuta.

Kao petoplasirani završio je Zagreb, nakon pobjede protiv Singidunum Crvene zvezde 59:50.

