Paramont sjutra za treće mjesto u NLB ligi

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice igraće sjutra u Ljubljani protiv Parasport Slovenije za treće mjesto u NLB ligi košarkaša u kolicima.

Paramont je u polufinalom meču, sredinom aprila u Banja Luci, poražen od banjalučkog Vrbasa 91:56, dok je od slovenačkog predstavnika bolji bio Zmaj iz Gradačca 61:56.

Paramont je plasman u polufinale izborio kao četvrtoplasirani tim ligaškog dijela šampionata.

Poslije pet kola i četiri odigrana turnira nastup je završio sa dva trijumfa i tri poraza.

Slavio je protiv Singidunum Crvene zvezde 64:63 i Zagreba 70:55, dok je poražen od Zmaja iz Gradačca 75:60, Vrbasa iz Banja Luke 64:53 i Parasport Slovenije 57:51.

Meč za treće mjesto u areni Stožice počeće u 13 sati i 15 minuta.

Pobjednika 15. izdanja NLB lige odlučiće duel Vrbasa i Zmaja u 15 sati i 30 minuta.

Paramont je krajem aprila osvojio trofej Balkanske lige.

