Paramont pobjednik Balkanske lige košarkaša u kolicima

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice pobjednik je regionalne Balkanske lige košarkaša u kolicima.

Paramont je sa maksimalnim učinkom završio posljednji turnir sezone u Sofiji i zadržao čelnu poziciju na tabeli.

Trofej je osvojio sa osam pobjeda i samo jednim porazom.

Podgorički tim na finalu sezone u Sofiji sva tri rivala dobio je sa 30 i više poena.

Slavio je protiv niškog Naisa 74:36, Levskog iz Sofije 75:44 i Bijeljine, od koje je doživio i jedini poraz ove sezone, 72:42.

Regionalno takmičenje okupilo je četiri ekipe iz četiri države – podgorički Paramont, Nais iz Niša, Levski iz Sofije i Bijeljina, predstavnik Bosne i Hercegovine.

Prema propozicijama, Balkanska liga igra se u okviru četiri turnira i devet kola, a šampionski trofej osvaja ekipa sa najviše bodova.

Paramont se ove sezone takmičio i u regionalnoj NLB ligi košarkaša u kolicima, gdje je zaustavljen u polufinalu i očekuje ga 21. maja u Ljubljani meč za treće mjesto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS