Papazi na 25. Evropskom zimskom kupu u bacanjima

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Amir Papazi nastupiće na 25. Evropskom zimskom kupu u bacanjima, koji će 15. i 16. marta biti održan u Nikoziji, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Najavljeno je učešće 302 takmičara – 156 u muškoj i 146 u ženskoj konkurenciji, iz 39 država.

Papazi će se takmičiti u disciplini bacanje koplja.

Njegov lični rekord iznosi 72 metra, a taj rezultat ostvario je prošle godine na međunarodnom atletskom mitingu u Baru.

U disciplini bacanje koplja prijavljena su 22 takmičara iz 19 država.

Papazi će na bacalište 16. marta, u 15 sati i 20 minuta.

