Papazi četvrti na mitingu u Mađarskoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Amir Papazi osvojio četvrto mjesto u bacanju koplja na međunarodnom atletskom mitingu u Mađarskoj.

Član barskog kluba Tempo nastup u Solnoku završio je hicem od 62,26 metara.

Pobijedio je mađarski olimpijac Norbert Rivaš Tot hicem od 77,02 metra.

Drugi je bio Tamaš Jančik (69,75), a pobjedničko postolje kompletirao je Martin Jančik, koji je koplje bacio 69,23 metra.

“Zahvaljujući Barskoj plovidbi u Mađarskoj smo odradili pripreme i učestvovali na izuzetno jakom mitingu”, kazao je trener Željko Ćavar.

