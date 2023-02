Otkazan duel Budućnosti i Kastamone

Podgorica, (MINA) – Utakmica posljednjeg, 14. kola, grupne faze EHF Lige šampiona, između rukometašica Budućnost Bemaksa i Kastamone, otkazana je, saopšteno je iz Evropske rukometne federacije.

Utakmica je bila planirana za subotu u Bemaks areni.

Iz Evropske rukometne federacije (EHF) saopštili su da je utakmica otkazana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku, uz napomenu da nije imala rezultatski značaj i da nije mogla da utiče na konačan poredak u grupi.

Utakmica će biti registrovana službenim rezultatom 10:0 u korist Budućnosti, koja je ranije osigurala petu poziciju u grupi uoči osmine finala.

