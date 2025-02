Organizacija EP najznačajniji događaj u 2025. godini

Podgorica, (MINA) – Organizacija seniorskog prvenstva Evrope najznačajniji je događaj za Džudo savez u 2025. godini, saopšteno je iz te asocijacije.

Šampionat će biti održan od 23. do 27. aprila u Podgorici.

Predsjednik Jovica Rečević kazao je da nikada u istoriji džudo sporta manja država nije organizovala tako veliko takmičenje.

“To treba da nam bude dodatni motiv da sve protekne u najboljem redu i da se svi gosti u svoje zemlje vrate zadovoljni i da ponesu lijepa sjećanja i uspomene iz Crne Gore”, rekao je Rečević na redovnoj Skupštini Džudo saveza.

Na sjednici su usvojeni Izvjestaj o radu i finansijski izvještaj za prošlu, kao i plan i program rada, kalendar takmičenja i plan Budžeta za 2025. godinu.

Skupština je , shodno, Zakonu o sportu i Statutu Džudo saveza, usvojila predlog Rečevića i za novog člana Upravnog odbora iz reda sportista imenovalo Jovanu Peković.

Predsjednik je potpisao ugovore sa predstavnicima klubova organizatorima turnira, kojim su definisana prava i obaveze, a sve u cilju podizanja kvaliteta organizacije turnira koje organizuju klubovi u 2025. godini.

Sjednici su prisustvovala 32 delegata.

