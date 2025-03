Omladinska selekcija od sjutra na kvalifikacionom turniru za EP

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore sjutra će početi nastup na turniru elitne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina.

Turnir će biti odigran do 25. marta u Tbilisiju, a osim crnogorske i selekcije Gruzije, u Grupi 3 nastupiće još Slovačka i Poljska.

Crna Gora će na startu turnira, sjutra u 11 sati, igrati sa Slovačkom.

U drugom kolu, tri dana kasnije, sastaće se sa Poljskom (11), dok će joj posljednji rival, 25. marta, biti Gruzija (16.00).

Pobjednik grupe izboriće plasman na Evropsko prvenstvo, koje će se od 13. do 26. juna biti odigrano u Rumuniji.

Selektor Nenad Vukčević za turnir u Tbilisiju računa na 20 igrača.

Na spisku su golmani – Ognjen Milović (Kom) i Tomaš Đurović (Iskra);

odbrana – Zarija Kumburović, Miloš Vračar (Podgorica), Bodin Tomašević (Bolonja, Italija), Aleksa Karadžić (Iskra), Lazar Šekularac (Jedinstvo Franca), Lazar Maraš (Dečić Admiral bet) i Maksim Đukić (Budućnost);

vezni red – Vasilije Adžić (Juventus, Italija), Stefan Đukanović (Petrovac), Danilo Ćetković (Sutjeska), Andrija Bulatović, Danilo Vukanić, Andrej Camaj (Budućnost), Marko Perović (Almerija, Španija) i Vuk Vlahović (Dinamo, Hrvatska);

napad – Marko Tadić (Partizan, Srbija), Filip Perović (Iskra) i Andrej Kostić (Budućnost).

