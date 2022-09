Omladinska selekcija neriješeno sa Kosovom

Podgorica, (MINA) – Ženske omladinske fudbalske reprezentacije Kosova i Crne Gore igrale su danas u Prištini, u prijateljskoj utakmici, neriješeno, 0:0.

Najbolju priliku za crnogorsku selekciju imala je Anastasija Bulić, koja je u prvom poluvremenu pogodila prečku iz slobodnog udarca.

Selektor Mirko Marić kazao je da je to bila dobra provjera za crnogorsku reprezentaciju.

“Vidjeli smo neke stvari u igri koje treba otkloniti, možda već u utakmici u četvrtak. Očigledno je djevojkama treba više utakmica, jer danas nijesmo bili na našem nivou”, rekao je Marić.

Novi duel Kosova i Crne Gore na programu je u četvrtak (11.00).

