Omladinska selekcija bolja od Azerbejdžana

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Tirani selekciju Azerbejdžana 2:1, u trećem kolu turnira prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske fudbalerke upisale su drugi trijumf i nastup na turniru završile kao drugoplasirane.

Slavile su i protiv Albanije u prvom kolu.

Jedini poraz doživjele su od Sjeverne Irske.

Crnogorska reprezentacija povela je golom Katarine Čađenović u osmom minutu.

Izjednačila je Ajsel Zijadova u 66, a pobjedu crnogorskim fudbalerkama donijela je Jelena Nikčević u 68. minutu.

Trener Ivan Tatar katao je da su njegove izabranice zasluženo pobijedile, uprkos problemima sa povredama i suspenzijama nekoliko važnih igračica.

“U svakom slučaju, zadovoljni smo ovim turnirom, upisali smo dvije pobjede protiv kvalitetnih rivala. Druga utakmica, protiv Sjeverne Irske, pokazala je da možemo da igramo i sa mnogo jačim ekipama”, kazao je Tatar.

