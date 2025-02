Omladinska selekcija bolja od Albanije

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske fudbalskerke savladale su danas u Elbasanu, u prvom kolu grupe B4, domaćina turnira, selekciju Albanije 2:1.

Albanija je povela golom Džesike Ndoj u 16. minutu.

Izjednačila je Katarina Čađenović iz jedanaesterca u 19, a potpuni preokret i pobjedu crnogorskom timu donijela je Tatjana Đurković u 25. minutu.

Trener Ivan Tatar kazao je da su crnogorske fudbalerke dobro ušle u utakmicu i promašile šansu u prvom napadu.

“Prekinuo nas je diskutabilno dosuđen kazneni udarac koji je naša golmanka odbranila. Nije nas obeshrablilo ni vođstvo domaćina, već smo nastavili u istom ritmu i stvarali šanse. Drugo poluvrijeme smo počeli slabije, jer smo se nesvjesno povukli. Stvarali smo šanse, bili bolji, ali je i protivnik mogao da izjednači na kraju utakmice”, rekao je Tatar.

On je kazao da su zadovoljni zalaganjem i igrom djevojaka.

“Nadam se da ćemo uspjeti da se odmorimo i pripremimo za najtežeg rivala u grupi”, kazao je Tatar.

U drugom meču grupe B4, Sjeverna Irska savladala je Azerbejdžan 4:0.

Crnogorska selekcija naredni meč odigraće u petak (11.30) protiv Sjeverne Irske.

U posljednjem kolu, tri dana kasnije, naše sastaće se sa Azerbejdžanom.

Plasman u Ligu A za naredni ciklus izboriće pobjednici grupa, kao i najbolja drugoplasirana selekcija.

