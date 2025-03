Omladinska reprezentacija poražena i u drugom meču

Podgorica, (MINA) – Mlađa omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici, u drugom prijateljskom meču, od Izraela 3:0.

Izrael je prije dva dana dobio i prvi međusobni duel 4:2.

Gosti su povli autogolom Stefana Delića u devetom minutu.

U nastavku Noam Koen i Adam Grimberg potvrdili su trijumf izraelske selekcije.

Selektor Nenad Vukčević kazao je da su njegovi izabranici odigrali loše i bili nemoćni u toj utakmici.

“Zabrinut sam onim što sam vidio u ove dvije utakmice, pogotovo u drugoj. U fizičkom i tehničko-taktičkom smislu dosta zaostajemo za rivalima kao što je Izrael. Momcima i nama u stručnom štabu predstoji dosta napornog rada u narednom periodu, da bismo došli na adekvatni nivo kvaliteta. A daleko smo od nivoa na kojem mislimo da jesmo”, rekao je Vukčević.

On je naglasio da je Izrael pokazao da je u ovom trenutku mnogo bolja selekcija.

