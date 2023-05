Omladinci ubjedljivi protiv Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Mlađa omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je danas u Baru, u prijateljskom meču, Sjevernu Makedoniju 3:0.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Andrija Skrobanović u 29, Marko Vukčević u 43. i Filip Perović u posljednjem minutu regularnog toka meča.

Selektor Goran Perišić podsjetio je da je to crnogorskoj selekciji bila prva utakmica poslije bolnog ispadanja iz kvalifikacija i neodlaska na Evropsko prvenstvo.

“Iskoristili smo je da vidimo neke nove igrače koji do sad nisu bili sa nama. Momci su po izuzetno teškom terenu odigrali odličnu utakmicu u visokom ritmu, postigli tri gola, mogli još koji, tako da sam izuzetno zadovoljan prikazanim. U drugoj utakmici za dva dana šansu će dobiti i ostale novajlije i nadam se da će biti na visokom nivou, da na pravi način zaokružimo ovaj prvi dio godine”, kazao je Perišić.

Novi duel istig rivala na programu je u četvrtak, u 12 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS