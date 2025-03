Odgođen prvi Sajam sporta i sportske opreme

Podgorica, (MINA) – Sajam sporta i sportske opreme odgođen je, a novi termin biće naknadno određen, saopštili su organizatori.

Sajam je trebalo da bude održan od 18. do 20. marta u Podgorici, u m:tel dvorani Morača.

“U ime Sajma sporta i sportske opreme, obavještavam Vas da smo donijeli odluku da odgodimo datum održavanja Sajma. Pokazalo se da se ranije dogovoreni termin poklapa sa određenim aktivnostima nekih saveza i sportskih organizacija, tako da ćemo Vas o novom terminu održavanja Sajma obavijestiti nakon što usaglasimo termin sa svim akterima u tom događaju”, stoji u saopštenju.

