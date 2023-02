Odermat zlatni u spustu

Podgorica, (MINA) – Švajcarac Marko Odermat osvojio je zlatnu medalju u spustu na Svjetskom prvenstvu u Kurševelu.

Do trijumfa i prvog svjetskog odličja u karijeri došao je u vremenu minut, 47 sekundi i pet stotinki.

Odermat ove sezone nema pobjedu u spustu, a u takmičenjima pod okriljem Svjetskog kupa slavio je osam puta i vodeći je u generalnom plasmanu.

Norvežanin Aleksander Omot Kilde bio je drugoplasirani sa 48 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

To je njegovo drugo svjetsko odličje, nakon što je prije tri dana bio srebrni u superveleslalomu.

Ove sezone zabilježio je pet pobjeda u spustu i vodeći je u plasmanu te discipline.

Pobjedničko postolje kompletirao je Kanađanin Kameron Aleksander, koji je do iznenađujućeg trećeg mjesta došao sa 89 stotinki zaostatka za pobjednikom.

Aleksander nema pobjedu ove sezone, a jedini trijumf u Svjetskom kupu ostvario je početkom marta prošle godine u spustu, u norveškom Kvitfjelu.

Austrijanac Marko Švarc osvojio je četvrto mjesto, peti je bio Kanađanin Džejms Kraford, a šesti Francuz Maksons Muzaton.

Slovenac Miha Hrobat imao je osmo vrijeme.

Zlatni u spustu i superveleslalomu u Kortini Dampeco prije dvije godine, austrijski skijaš Vinsent Krišmajer, trku u Kurševelu završio je na 11. mjestu.

Šampionat svijeta u Kurševelu i Meribelu biće nastavljen 14. februara ekipnim takmičenjem u paralel slalomu.

