Odenze ubjedljiv u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti poraženi su danas u Podgorici od danskog Odenzea 33:24, u utakmici 12. kola B grupe Lige šampiona.

Odenze, koji je dobio i prvi međusobni duel 31:29, upisao je deveti trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Budućnost je potpuno podbacila, odigrala je bez želje i motiva, ideje u napadu, sa dosta greška u odbrani.

Izostala je i podrška golmanki, na čiju se prvu odbranu čekalo 20 minuta.

Najefikasnija u pobjendičkom timu bila je Niland Ajland sa šest, dok su po gol manje postigle Katarina Luis Burgard i Rašfeld Deila.

U ekipi iz Podgorice najbolja je bila Jelena Radivojević sa deset, dok je Tanja Ivanović meč završila sa šest golova.

