Odbojkaške selekcije na turniru u Pordenoneu

Podgorica, (MINA) – Crnogorske odbojkaške U16 reprezentacije u obje konkurencije učestvovaće na međunarodnom turniru Zimskom kupu nacija, koji će se održati u italijanskom Pordenoneu, koji će od 21. do 23. februara biti odigran u Pordenoneu, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Navodi se da će to biti sjajna prilika za talentovane odbojkašice i odbojkaše, rođene 2009. godine i mlađe, da odmjere snage sa vršnjakinjama i vršnjacima iz evropskih zemalja kao i iz Japana.

Turniru se organizuje u okviru Kornaki Svjetskog kupa, takmičenja sa tradicijom dugom četiri decenije.

Muška U16 odbojkaška reprezentacija, koju predvodi selektor Miljan Bošković, u grupi na turniru u Italiji igraće sa OK Vojvodinom (selekcija igrača iz odbojkaških klubova Vojvodina, SK Voleja, Stražilova i Novog Sada) i selekcijom Japana u petak, 21. februara, a dan kasnije sa Češkom reprezentacijom.

Selektor Bošković kazao je da je turnir u Pordenoneu još jedan korak u napretku mladih crnogorskih odbojkaša.

“Itekako značajan turnir za ovu djecu, gdje nas očekuju utakmice sa Japanom, Vojvodinom i Češkom. Zahvalio bih se Odbojkaškom savezu, jer je ovo već druga godina u kojoj smo pokrenuli mladu generaciju 2009. godišta i mlađe, u koju ulažemo veliki trud i očekujem da ćemo na ovom turniru opravdati sve što smo radili do sada”, kazao je Bošković.

Crnogorske odbojkašice, koje predvodi selektor Petar Koković, igraće u grupi sa vršnjakinjama iz selekcija Češke i Japana 21. februara, a dan kasnije sa nacionalnim timom Bugarske.

Ženska u 16 reprezentacija imala je odlične rezultate u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, zajedno se pripremaju tokom sedmice u test mečevima širom Crne Gore, a dueli u Pordenoneu biće veliki test.

“Biće to lijepo iskustvo, pogotovo nas raduje utakmica sa Japanom, u kojoj očekujem da osjetimo drugi nivo odbojke, da steknemo novo odbojkaško iskustvo. Sigurno da će ovo biti lijepa podloga za predstojeća okupljanja u narednom periodu”, rekao je Koković.

Nakon takmičenja po grupama po dvije najbolje ekipe iz obje grupe igraće u polufinalima koja su na programu u subotu, 22. februara, a završni dan turnira je nedjelja, kada su na programu finala i utakmice za plasman.

Na turniru će učestvovati još reprezentacije Hrvatske i Njemačke u obje konkurencije, na muškom turniru takmičiće se i Mađarska i italijanski tim Tinet Prata, dok će u ženskoj konkurenciji igrati i selekcija Slovenije i ekipa italijanske Kjons Fiume.

Crnogorska odbojkaška delegacija sjutra putuje za Pordenone.

