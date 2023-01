Odbojkašice startovale porazom

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu

turnira prve runde Zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za odbojkašice do 17 godina.

Crnogorske odbojkašice poražene su danas u Ankari, u meču A grupe, od Turske 3:0 (25:6, 25:10 i 25:16).

Domaćin je do startnog trijumfa došao nakon 55 minuta igre.

Najefikasnija u selekciji Turske najbolja je bila Eslem Jilmaz sa 20 poena.

U dresu Crne Gore sedam poena osvojila je Darja Popović.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 15 sati i 30 minuta, igrati sa Grčkom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS