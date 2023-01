Odbojkašice na kvalifikacionom turniru u Ankari

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore, odbojkašice do 17 godina, učestvovaće na turniru prve runde Zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Navodi se da će turnir biti odigran od 18. do 22. januara.

Reprezentacije će na kvalifikacionom turniru biti podiječjene u dvije grupe.

U grupi A nastupaće Crna Gora, Grčka i Turska, dok će u grupi B rivali bti Rumunija, Bugarska, Kosovo i Moldavija.

Direktan plasman na Evropsko prvenstvo izboriće samo prvoplasirana ekipa na turniru, dok će naredne četiri selekcije po plasmanu izboriti drugu rundu kvalifikacija (od 20.do 23. april).

Odlukom selektora Mladena Miladinovića crnogorsku odbojku predstavljaće 12 odbojkašica. Nastupiće

TEHNIČARI – Kristina Vukčević (Budućnost volley) i Staša Knežević (Luka Bar);

PRIMAČI SERVISA – Darja Popović (Budućnost volley),

Marija Popović (Morača), Sara Belojević (Budućnost volley) i Lina Milivojević (Akademija);

SREDNJI BLOKERI – Sara Lopičić (Akademija), Lana Rakočević (Budućnost volley) i Anastasija Bogojević (Morača);

KOREKTOR – Andrijana Merdović (Jedinstvo) i

LIBERA – Dina Čičić (Budućnost volley) i Ivana Šebek (Jedinstvo).

U srijedu, prvog dana turnira, crnogorske odbojkašice igraće sa domaćinom, selekcijom Turske (15.30), dok će se u četvrtak sastati sa Grčkom u istom terminu.

Evropsko prvenstvo 2023. godine biće odigrano od 11. do 22. jula 2023. u Vrnjačkoj Banji (Srbija) i Bekeščabi (Mađarska) uz učešće 16 reprezentacija.

