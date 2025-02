Odbojkaši u finalu Zimskog kupa nacija

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale Zimskog kupa nacija u Pordenoneu.

Crnogorski odbojkaši drugog takmičarskog dana ostvarili su dvije ubjedljive pobjede – protiv Češke (25:17, 25:15 i 29:27) i Mađarske (25:19, 25:19 i 25:16).

Izabranici Miljana Boškovića su, nakon fantastičnog starta turnira u Italiji, pobjede protiv Vojvodine (3:0) i poraza nakon pet setova od Japana (3:2), nastavili u još boljem ritmu.

Protiv Češke su pokazali izuzetnu igru u napadu i odbrani, dominirali su u prva dva seta, zaustavivši protivnika na 17, odnosno 15 poena.

Treći set donio je dramatičan preokret, nakon što su bili u rezultatskom zaostatku (16:22).

Vezali su sedam poena za izjednačenje (22:22).

U neizvjesnoj završnici spasili su tri set-lopte i iskoristili svoju prvu meč loptu za konačnih 29:27 i pobjedu od 3:0.

U polufinalu protiv Mađarske, Crna Gora je bila dominantna, po setovima 25:19, 25:19 i 25:16.

Protivnik crnogorskim odbojkašima u finalu biće selekcija Japana, a utakmica se igra u nedjelju od 14 sati.

