Odbojkaši Budve i Budućnosti u finalu

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve i Budućnosti igraće u finalu juniorskog prvenstva Crne Gore.

Budva je pred svojim navijačima, u revanš meču polufinala, savladala Jedinstvo 3:0 (25:15, 25:12 i 25:16) i sa dva trijumfa izborila finale.

Do pobjede došla je nakon 50 minuta.

Najzaslužniji za trijumf Budvana bio je Vuk Stanojević sa 22 osvojena poena.

Dvocifren je bio i Filip Milosavljević sa 11 poena.

Kod Jedinstva bolji od ostalih bili su Marko Šebek sa sedam i Milika Mašković sa šest poena.

Budućnost je u Baru, u tri seta, savladao Galeb 3:0 (25:16, 25:22 i 25:16).

U pobjedničkom timu najefikasniji su bili Kosta Poleksić i Aleksa Radić sa po 14 osvojenih poena.

Na drugoj strani deset poena upisao je Vasilij Božović.

