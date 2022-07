Novi ubjedljiv trijumf crnogorskih košarkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore, igračice do 16 godina, pobijedila je danas Sjevernu Makedoniju 80:31, u drugom pripremnom meču za Evropsko prvenstvo B divizije.

Crnogorske košarkašice ubjedljivo su dobile i jučerašnji prvi duel 77:49.

Tim Petra Stojanovića već poslije prve četvrtine stekao je dvocifrenu prednost (26:10), koju je uvećao u posljednjem dijelu meča, koji je dobio 20:2.

Stojanović je naglasio da je njegov tim izgledao sasvim korektno za prva dva meča, navodeći da nijesu imali puno vremena za trening i da su samo osam dana na okupu.

“Uspjeli smo da postavimo određeni sistem i igru koju želimo da gajimo na Evropskom prvenstvu. Moram biti zadovoljan djevojkama, zalaganjem i požrtvovanjem na mečevima. Bilo je dobrih stvari, naravno čeka nas puno posla i siguran sam da ćemo iz dana u dan biti bolji”, poručio je Stojanović.

Za Crnu Goru su igrale: Ana Filipović, Katarina Radulović, Janja Dragišić, Atina Radević, Valentina Vrcan, Anđela Rondović, Kristina Ilić, Milena Vujović, Hristina Zuber, Anđela Rakočević, Nađa Drobnjak, Sanja Akšam, Ljube Andrić i Ksenija Nišavić.

Naredni rival našoj selekciji biće Izrael, a planirana su tri prijateljska meča.

