Novi poraz omladinske selekcije

Podgorica, (MINA) – Omladinska futsal reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Vrnjačkoj Banji od Srbije 3:2, u drugom kolu grupe pet glavne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi poraz crnogorske selekcije na turniru, nakon što je na startu izgubili od Ukrajine 9:2.

Domaćin je do poluvremena, golovima Vanje Barišića (10), Davida Mušovića (14) i Marka Đorovića (20), poveo 3:0.

U nastavku Crna Gora je zaigrala bolje, Boško Mandić (30) i Enis Barjaktarović (34) tresli su mrežu Srbije, ali nedovoljno za nešto više od poraza.

“Naša mnogo bolja utakmica nego ona protiv Ukrajine. Ipak, u prvom dijelu smo ponovo pravili početničke greške, primili golove iz naših grešaka. U drugom poluvremenu smo zaigrali bolje, postigli dva gola, bili bolji i mogli do izjednačenja, čak i do preokreta. Nažalost, nijesmo uspjeli u tome”, rekao je selektor Sveto Ljesar.

U posljednjem kolu turnira, 29. marta, Crna Gora će igrati sa Holandijom.

