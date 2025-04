Novi poraz crnogorskih rukometaša

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Grčke 17:15, u utakmici drugog kola Mediteranskog prvenstva za igrače do 17 godina u Tunisu.

U tom duelu crnogorski rukometaši osvojili su dva od mogućih pet bodova – za dobijene dvije trećine.

To je njihov drugi poraz na šampionatu, nakon jučerašnjeg startnog neuspjeha u duelu sa Kuvajtom 20:14.

Crnogorska reprezentacija, koja nakon dva takmičarska dana ima osvojena tri boda, odigraće sjutra dva meča – protiv Hrvatske i Tunisa.

Protivnik u grupi je još Italija.

