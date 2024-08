Norisu VN Holandije

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena, Britanac Lando Noris, pobjednik je Velike nagrade Holandije, 15. trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Noris je na stazi Zandvort do pobjede, druge ove sezone, došao u vremenu sat, 30 minuta, 45 sekundi i 51,9 stotinki.

Slavio je i na otvaranju sezone u Majamiju.

Noris je startovao sa pol pozicije, ali je izgubio već na ba startu, nakon sjajnog starta Maksa Ferstepena u Red Bulu.

Čelnu poziciju vratio je u 18. krugu i sačuvao je do kraja.

Pobjedničko postolje kompletirao je Šarl Lekler u Ferariju, zahvaljujući lošoj strategiji drugog vozača Meklarena, Oskara Piastrija.

Iza Piastrija plasirao se Karlos Sains u Ferariju, dok je šesti bio Serhio Peres u Red Bulu.

Bodove su još osvojili Džordž Rasel, Luis Hamilton, Pjer Gasli u Alpini i Fernando Alonso.

Naredna trka Formule 1 biće vožena u nedjelju za Veliku nagradu Italije u Monci.

