Norisu pol pozicija u Holandiji

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Lando Noris startovaće sa pol pozicije u 15. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1, koja će u nedjelju biti vožena za Veliku nagradu Holandije.

Do pol pozicije došao je krugom od minut, devet sekundi i 67,3 stotinke.

Kao drugoplasirani završio je zvanični svjetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula, dok će iz drugog reda, sa treće i četvrte pozicije, trku početi vozač Meklarena Oskar Pjastri i Džordž Rasel iz Mercedesa.

Sa petog mjesta startovaće Serhio Peres iz Red Bula, dok je šesto mjesto u kvalifikacijama zauzeo Šarl Lekler iz Ferarija.

Trka za Veliku nagradu Holandije, prva poslije ljetnje pauze u šampionatu Formule 1, na programu je sjutra u 15 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS