Nikšićanima šest pobjeda i četiri poraza

Podgorica, (MINA) – Bokseri Nikšića sa pobjeda i četiri poraza završili su prvi takmičarski dan drugog kola Regionalne bokserske lige.

Prvi dan drugog kola Regionalne bokserske lige donio je 35 mečeva, od kojih su u deset akteri bili članovi domaćina turnira, BK Nikšić.

U konkurenciji mladih boksera program je otvorio Filip Božović koji je u kategoriji do 57 kilograma savladao takmičara iz Sombora Milana Čakširana jednoglasnom odlukom sudija.

U kategoriji do 71 kilogram, Nikola Radenović je izgubio meč od Uroša Čingelića iz BK Loznica.

Revanširao se Vito Marinović koji je u istoj kategoriji bio bolji od Seada Ikanovića iz Loznice (4:1).

U seniorskoj konkurenciji, bez borbe slavio je Luka Gačević, kome je Aljaz Šircelj nije izašao na megdan u kategoriji 63,5 kg.

Jedan od tri poraza u seniorskoj konkurenciji upisao je Đorđije Smolović, koji je u kategoriji do 71 kilogram izgubio od Gala Šepica iz BK Slavija iz Banja Luke.

Jednoglasnom odlukom sudija slavio je Stefan Savković protiv Gašpara Podgoršeka iz BK Maribor.

Efektan nastup imao je Petar Marčić, koji je prekidom u prvoj rundi u kategoriji do 80 kilograma bio dominantan u duelu sa Bojanom Stojilovićem iz BK Sombor.

Juniorski vicešampion svijeta Petar Liješević lako je savladao Slobodana Jovanovića iz BK Loznica.

U najneizvjesnijoj borbi prvog dana turnira Milorad Purić sudijskim preglasavanjem izgubio je od Vladimira Mirončikova, bronzanog sa Svjetskog prvenstva, člana beogradskog BK Radnički.

U kategoriji do 92 kilograma, Nikola Lekić je prekidom u drugoj rundi poražen od Sadama Magomedova, člana BK Novi Pazar.

Sjutra su na programu finalne borbe, a nedjeljni program počeće u 18 sati.

