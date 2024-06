Nikšićani drugi u grupi, Berlin rival u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić kao drugoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale završnog turnira Lige šampiona u Blakenbergu.

Nikšićki tim poražen je danas u trećem kolu B grupe od Hanze iz Roštoka 5:2 i sa dva trijumfa i porazom završio prvu fazu takmičenja.

U prva dva kola bio je bolji od Brisela 14:4 i Čemnicera 12:7.

Rival crnogorskog predstavnika u četvrtfinalu, danas u 17 sati, biće Fukse iz Berlina.

U duelu neporaženih timova ekipa iz Roštoka se bolja snašla i bila koncentrisanija u napadu i do šla do prvog trijumfa u međusobnim duelima.

Po gol za crnogorskog predstavika postigli su Nikola i Marko Nikolić.

