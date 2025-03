Nikšić osigurao plasman na finalni turnir Lige šampiona

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić plasirao se na finalni turnir Lige šampiona.

Crnogorski predstavnik drugog takmičarskog dana kvalifikacionog turnira u Podgorici ostvario je sva tri trijumfa i kolo prije kraja osigurao plasman na finale sezone u Portugalu.

Nastup na finalnom turniru potvrdili su pobjedom protiv Stokholma 7:4 i upisali četvrti trijumf.

Izabranici trenera Nikole Čurovića nijesu blistali, ali je i to bilo dovoljno da se savlada švedski predstavnik.

Nikšićki tim do pobjede vodio je Nikola Nikolić sa četiri, dok je Matej Ledinek dodao tri pogotka.

Ranije danas ekipa Nikšića slavila je protv niškog Naisa 13:7 i Soluna 13:3.

Nais je u dvorani Verde poveo praktično iz prvog napada, ali je nastavak meča protekao u dominaciju ekipe trenera Nikole Čurovića, koja je do poluvremena preokrenuo na 4:1.

Serija je produžena i u nastavku, pa je domaćin došao do prednosti od 8:1 i praktično več tada riješio sve dileme.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Nikola Nikolić i Matej Ledinek sa po pet, Velizar Obradović postigao je dva, a kapiten Marko Nikolić jedan gol.

Domaćin je do pobjede protiv Soluna došao prekidom u posljednjem minutu.

Prema propozicijama, utakmica se prekida kada jedna od ekipa stekne prednost od deset golova.

Crnogorski predstavnik opravdao je ulogu favorita, do poluvremena poveo je 7:1 i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Nikola Nikolić sa pet golova, Miloš Ranitović je postigao tri, a po dva Marko Nikolić i Velizar Obradović.

U strijelce upisao se i Matej Ledinek.

Nikšić je juče bio bolji i od danske ekipe BSI 15:9, a jedini poraz doživio je od poljskog Grundogasa iz Krakova 9:4.

Ekipa trenera Nikole Čurovića takmičenje na turniru završiće sjutra duelom sa turskom ekipom Beledijes (9.40).

Najbolje tri ekipe izboriće nastup na finalu sezone u portugalskom Matosinjošu, od 19. do 23. juna.

Plasman u Portugal, sa prvog kvalifikacionog turnira u Roštoku, izborili su njemačka Hanza, finska Nepaja i litvanski Lajons.

