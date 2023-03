Nikšić na finalnom turniru

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić drugu godinu uzastopno igraće na finalnom turniru SEGL Lige šampiona.

Nikšićki tim drugog takmičarskog dana južne kvalifikacione grupe ostvario je po trijumf, remi i poraz i kao trećeplasirani izborio nastavak takmičenja.

Ekipa trenera Nikole Čurovića savladala je

Brisel 13:3, igrala je sa Portom neriješeno 2:2, dok je u meču bez rezultatskog značaja poražena od Marseja 14:11.

Nikšić je turnir završio sa tri trijumfa, dva poraza i remi.

Na startu turnira savladao je juče Lion 7:5, dok je u drugom kolu slavio protiv holandskog Valvijka 10:8.

U trećem kolu poražen je od poljske ekipe Krakov 11:7.

Plasman na finalni turnir iz Liona, osim Nikšića, izborili su još Porto i Krakov.

Iz sjeverne grupe borbu za trofej Lige šampiona izborili su Old pauer iz Finske, ukrajinski Invasport, Kemnicer iz Njemačke i Napaja iz Finske.

Direktan plasman obezbijedio je domaćin, litvanski Šaltinis.

Finalni turnir na programu je od 27. juna do 3. jula u Viljnusu.

Nikšićki tim u Lionu nastupao je u sastavu Goran Macanović, Marko i Nikola Nikolić, Veselin Vuković, Miloš Ranitović i Velizar Obradović.

Nastup Golbal kluba Nikšić u Lionu finansira se iz programa Paraolimpijskog komiteta, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

