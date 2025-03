Nikšić lako i protiv Naisa

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić pobijedio je niški Nais 13:7 i zabilježio treći trijumf na kvalifikacionom turniru Lige šampiona u Podgorici.

Nais je u dvorani Verde poveo praktično iz prvog napada, ali je nastavak meča protekao u dominaciju ekipe trenera Nikole Čurovića, koja je do poluvremena preokrenuo na 4:1.

Serija je produžena i u nastavku, pa je domaćin došao do prednosti od 8:1 i praktično več tada riješio sve dileme.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Nikola Nikolić i Matej Ledinek sa po pet, Velizar Obradović postigao je dva, a kapiten Marko Nikolić jedan gol.

Nikšić je ranije danas slavio i protiv Soluna 13:3, a do pobjede ndošao je prekidom u posljednjem minutu.

Prema propozicijama, utakmica se prekida kada jedna od ekipa stekne prednost od deset golova.

Crnogorski predstavnik opravdao je ulogu favorita, do poluvremena poveo je 7:1 i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Nikola Nikolić sa pet golova, Miloš Ranitović je postigao tri, a po dva Marko Nikolić i Velizar Obradović.

U strijelce upisao se i Matej Ledinek.

Nikšić je juče bio bolji i od danske ekipe BSI 15:9, a jedini poraz doživio je od poljskog Grundogasa iz Krakova 9:4.

Ekipa trenera Nikole Čurovića takmičenje na turniru nastaviće duelom protiv Stokholma (17.10).

Turnir će završiti sjutra duelom sa turskom ekipom Beledijes (9.40).

Najbolje tri ekipe izboriće nastup na finalu sezone u portugalskom Matosinjošu, od 19. do 23. juna.

Plasman u Portugal, sa prvog kvalifikacionog turnira u Roštoku, izborili su njemačka Hanza, finska Nepaja i litvanski Lajons.

