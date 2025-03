Nikšić kao drugoplasirani do finalnog turnira

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić kao drugoplasirani izborio je nastup na finalnom turniru Lige šampiona.

Crnogorski predstavnik je danas u podgoričkoj dvorani Verde, u posljednjem kolu kvalifikacionog turnira, poražen od turskog Beledijesa 7:5.

Obje ekipe turnir su završile sa po četiri pobjede i dva poraza, ali se Nikšić zahvaljujući boljoj gol razlici domogao drugog mjesta.

Nikšićki sastav na kvalifikacionom turniru slavio je protiv danske ekipe BSI 15:9, niškog Naisa 13:7, Soluna 13:3 i Stokholma 7:4, a poraz je doživio i od poljskog Grundogasa iz Krakova 9:4.

Poljski predstavnik kao prvoplasirani izborio je nastup na finalnom turniru.

Nikšić, koji je ranije osigurao finalni turnir, posljednje kolo nije odigrao na svom maksimumu.

Loš početak meča uslovio je da konstantno jure rezultat, što je turski predstavnik koristio i strpljivom igrom došao do pobjede i plasmana na finalni turnir.

Dvostruki strijelci bili su Nikola Nikolić i Matej Ledinek, a u strijelce se upisao i Marko Nikolić.

Meč je sa tribina ispratio predsjednik Međunarodnog paraolijskog komiteta Endrju Parsons, koji je uoči početka podbacivanjem lopte ozvaničio njegov početak.

Podršku nikšićkom timu pružio je i sekretar za sport Glavnog grada Darko Nikčević, koji je u društvi Parsonsa i predsjendika Paraolimpijskog komiteta Igora Tomića odgledao meč.

Finalni turnir na programu je od 19. do 23. juna u portugalskom Matosinjošu.

Plasman u Portugal, sa prvog kvalifikacionog turnira u Roštoku, izborili su njemačka Hanza, finska Nepaja i litvanski Lajons.

