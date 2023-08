Nikolina Ilić potpisala za Budućnost Bemaks

Podgorica, (MINA) – Nikolina Ilić prvo je pojačanje Budućnost Bemaksa za narednu sezonu, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Ilić je mlada crnogorska reprezentativka, koja je na nedavnom prvenstvu Evrope imala izuzetne partije.

Posebno se istakla protiv Poljske, a u tom meču ubacila je 25 poena (trojke 7/8).

Ilić je karijeru počela u ekipi Castel Nuovo, zatim je bila članica Lovćen Bemaxa, sa kojim je bila šampion Crne Gore za kadetkinje i juniorke, a dva puta sa cetinjskim klubom bila je vicešampion WABA lige u uzrastu do 17 godina.

Posljednje dvije sezone nastupala je za Podgoricu, sa kojom je igrala finale Kupa i dva puta finale plej-ofa Crnogorske lige.

U Prvoj A crnogorskoj ligi minule sezone na 22 utakmice postigla je 273 poena (61 trojku).

