Neriješeno u Napulju, Real Sosijedad bolji od Benfike

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Napolija i Union Berlina igrali su večeras u Napulju neriješeno 1:1, u četvrtom kolu C grupe.

Odlučujući korak ka plasmanu u osminu finala napravio je Real Sosijedad, koji je pred svojim navijačima u meču D grupe savladao Benfiku 3:1.

U ostalim večerašnjim duelima sastaće se:

Grupa A

Bajern – Galatasaraj

Kopenhagen – Mančester junajted

Grupa B

Arsenal – Sevilja

PSV Ajndhoven – Lens

Grupa C

Real Madrid – Braga

Grupa D

Salcburg – Inter

