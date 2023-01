NBA rezultati – Ubjedljiv poraz Bostona

Podgorica, (MINA) – Boston, lider istočne konferencije, poražen je od Oklahome 150:117, u jutros odigranom meču NBA lige.

Po broju primljenih poena to je drugi najteži poraz Bostona u klupskoj istoriji.

Više im je ubacio samo Detroit 1979. godine.

Rekord je zabilježio i pobjednički tim, koji nikome nije ubacio 150 poena otkako je franšiza

preseljena u Oklahomu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džoš Gidi sa 25, Dort je dodao 23, a po 21 Men, Džo i Vilijams.

U poraženom sastavu bolji od ostalih bili su Džejlen Braun sa 29 i Džejson Tejtum sa 27 poena.

Milvoki je slavio protiv Vašington 123:113, a Janis Adetokunbo trijumf je doprinio sa rekordom karijere – 55 poena.

U pobjedničkom timu istakao se i Bruk Lopez sa 21 poenom i 13 skokova.

U poraženom sastavu najbolji je bio Kristaps Porzingis sa 22, dok je Kajl Kuzma dodao 20 poena.

Pobjedu je upisao i Sakramento koji je poenima DeArona Foksa u posljednjoj sekundi savladao Jutu 117:115.

