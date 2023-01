NBA rezultati – Tripl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski centar Nikola Vučević ostvario je tripl-dabl u pobjedi Čikaga protiv Filadelfije 126:112, u jutros odigranom meču NBA lige.

Pobjedu Čikaga doprinio je sa 19 poena, 18 skokova i deset asistencija.

Bruklin je protiv Čikaga prekinuo seriju od 12 pobjeda.

Tripl-dabl učinak imao je i Nikola Jokić, koji je u pobjedi Denvera protiv Klivlenda 121:108 ubacio 28 poena, 15 skokova i deset asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Indijana – Portland 108:99

Nju Orleans – Bruklin 102:108

Toronto – Njujork 108:112

Milvoki – Šarlot 109:138

Oklahoma – Vašington 127:110

San Antonio – Detroit 121:109

Minesota – LA klipers 128:115

Finiks – Majami 96:104

Los Anđeles lejkers – Atlanta 130:114

