NBA rezultati – Novi poraz Čikaga

Podgorica, (MINA) – Čikago, crnogorskog košarkaša Nikole Vučevića, poražen je od Orlanda 100:91, u jutros odigranom meču NBA lige.

To je četvrti uzastopni, ukupni 31. poraz Čikaga ove sezone.

Vučević je za 34 minuta u igri postigao 13 poena.

Orlando je do pobjede vodio Paolo Bankero sa 22, Markel Fulc i Franc Vagner upisali su po 18, dok je Vendel Karter meč završio sa 15 poena.

U ekipi Čikaga najbolji je bio Zek Levin sa 26, Demar Derozan je ubacio 19, a Kobi Vajt 12 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Šarlot – Atlanta 144:138

Klivlend – San Antonio 117:109

Indijana – Juta 117:123

Filadelfija – Hjuston 123:104

Majami – Denver 108:112

Njujork – Bruklin 124:106

Oklahoma – Nju Orlenas 100:103

Dalas – Minesota 121:124

Golden Stejt – Vašington 135:126

Portland – Los Anđeles Lejkers 127:115

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS