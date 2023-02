NBA rezultati – Novi poraz Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od

Milvokija 112:100, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je u šestom uzastopnom porazu svog tima ubacio 22 poena i 16 skokova.

U domaćem sastavu istakli su se još Zek Levin sa 18 i Patrik Vilijams sa 16 koševa.

Milvoki su do 12. vezanog trijumfa vodili Bruk Lopez sa 33 i Dževon Karter sa 22, dok su Džru Holidej i Ej Džej Grin meč završili sa po 15 poena.

Meč je obilježila povreda Janisa Atetokumpa, koji je početkom druge četvrtine u pokušaju da izblokira Kobija Vajta povrijedio ručni zglob.

Njegov nastup na OL star meču je neizvjestan.

Los Anđeles Klipersi su u Arizoni trijumfovali protiv Finiksa 116:107, zahvaljujući Polu Džordžu i Terensu Menu koji su ubacili 26 poena.

Kod domaćina, Džoš Okogi je bio najefikasniji sa 24 poena.

Minesota je na domaćem terenu poražena od Vašingtona 114:106.

U NBA ligi slijedi ol-star pauza, a sezona će biti nastavljena 24. februara.

