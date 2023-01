NBA rezultati – Memfis ubjedljiv protiv Orlanda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Memfisa savladali su na Floridi ekipu Orlanda 131:114, u jutros odigranom meču.

Memfis su do 25. trijumfa vodili Dža Morant sa 32 i Džaren Džekson sa 31 ppoenom.

Isti učinak ima i Denver koji je pred svojim navijačima savladao Los Anđeles Kliperse 122:91.

Vodeći tim Istočne konferencije, Boston kao gost slavio je protiv Dalasa 124:95 i prekinuo seriju rivala od sedam uzastopnih pobjeda.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejson Tejtum sa 29, dok je Džejlen Braun dodao 19 poena.

U timu Dalasa bolji od ostalih bio je Luka Dončić sa 23 poena.

Ubjedljiva je bila i Juta protiv Hjustona 131:114.

